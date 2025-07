Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Scheibe an PKW eingeschlagen

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwoch, zwischen 15 und 21:45 Uhr, wurde in der Straße "Am Pfingstborn" die Fahrerscheibe eines in einer Grundstückseinfahrt abgestellten blauen Opel Meriva mit ROK-Kennzeichen mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Da aus dem Fahrzeug nichts entwendet wurde, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell