Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Zeugen für Ereignis im Straßenverkehr gesucht

Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Ereignis im Straßenverkehr am Samstagabend in der Moltkestraße.

Eine 31-jährige Fußgängerin meldete bei der Polizei, gegen 20:35 Uhr dort auf dem Gehweg von einem weißen Transporter mit höherer Geschwindigkeit angefahren worden zu sein, so dass sie daraufhin zu Fall kam. Nach ersten Feststellungen erlitt sie leichte Verletzungen. Der ihr persönlich bekannte Transporter-Fahrer gab davon abweichend an, dass sie vor seinem Fahrzeug auf die Straße gesprungen sei, so dass er anhalten musste. Als er daraufhin rückwärtsfuhr, sei sie auf sein Fahrzeug zugelaufen. Während er dann vorwärts an ihr vorbeifahren wollte, habe sie den Türgriff an der Fahrertür ergriffen und sei aus diesem Grund gestürzt. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelte es sich um einen weißen MAN-Transporter mit MZ-Kennzeichen. Aufgrund der stark widersprüchlichen Angaben wurde gegen den Transporter-Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und gegen die Fußgängerin wegen Nötigung. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Zur Klärung des Vorfalls werden etwaige Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 bei der Polizei in Rockenhausen zu melden. |ank

