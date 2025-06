POL-PIROK: Gefährliches Überholmanöver

Winnweiler (ots) - Am Mittwoch, dem 25.06.2025, gegen 20:30 Uhr, ereignete sich in Winnweiler im Kahlecker Weg ein Unfall mit einem E-Bike. Der 15-jährige Fahrer zog sich hierbei schwere Gesichtsverletzungen zu. Da die Unfallursache zum aktuellen Zeitpunkt unklar ist, werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Hergang machen können. Diese werden gebeten, sich persönlich oder telefonisch unter 0631 369-14699 an die ...

