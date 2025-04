Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeiliche Prävention für Sie vor Ort - Unsere Experten informieren

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Mobil sein heißt, Kontakte pflegen, Besorgungen erledigen und neue Erfahrungen sammeln - kurz gesagt: selbstbestimmt und aktiv am Leben teilnehmen. Mobilität bis ins hohe Alter ist ein Wunsch, den viele Menschen haben. Entscheidend ist dabei, dass alle sicher unterwegs sind und sicher ankommen. Das ist nicht immer selbstverständlich. Denn mit zunehmendem Alter fallen einem manche Dinge mitunter nicht mehr ganz so leicht: den Überblick im wachsenden Verkehrsaufkommen zu behalten, die neuen Techniken zu bedienen oder neue Regelungen und geänderte Vorschriften zu überblicken.

Am Samstag den 10.05.2025, zwischen 10 und 15:30 Uhr, stehen Ihnen deshalb unsere Expertinnen und Experten der polizeilichen Prävention im Fahrradgeschäft Trimpe in Neustadt an der Weinstraße (Adolf-Kolping-Straße 126) mit einem Informationsstand zur Verfügung. An dem Informationsstand erwarten Sie unsere kompetenten Ansprechpartner, die Sie über aktuelle Verkehrsregeln und neuen Mobilitätsformen informieren. Ziel dabei ist es insbesondere, Tipps und Tricks zur Verkehrssicherheit rund um das Thema Fahrrad, Pedelecs und E-Bikes, speziell für die Generation 65+, zu geben.

Darüber hinaus beantworten wir im persönlichen Gespräch alle weiteren Fragen rund um das Thema polizeiliche Prävention. Kommen Sie vorbei und sprechen uns an, wir freuen uns auf Sie.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ev1pviYkYs0 unseren Film "Wir für die Pfalz" an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/fzYkySg. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

