Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz in Oggersheim - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (29.04.2025), gegen 21:20 Uhr, war ein 25-Jähriger mit seiner 19-jährigen Lebensgefährtin, seiner Mutter und seinen zwei minderjährigen Geschwistern in einem schwarzen VW in der Innenstadt in Richtung Oggersheim unterwegs. Im Alten Frankenthaler Weg wurde das Fahrzeug des 25-Jährigen von mehreren Fahrzeugen eingekeilt, gerammt und so zum Stillstand gebracht. Aus den Fahrzeugen stiegen circa 10 Personen aus, die teilweise maskiert waren. Die Täter schlugen mit Baseballschlägern auf das Fahrzeug des 25-Jährigen ein. Durch die Splitter der eingeschlagenen Scheiben wurde der 25-Jährige leicht verletzt. Seine 19 -jährige Lebensgefährtin wurde durch die eingeschlagene Scheibe mit Fäusten geschlagen und ebenfalls leicht verletzt. Schließlich konnte der 25-Jährige mit seinem Fahrzeug die Flucht ergreifen und die Polizei verständigen. Bei den Tätern handelte es sich zum Teil um Familienmitglieder der 19-Jährigen. Nach ersten Ermittlungen dürften Streitigkeiten innerhalb der Familien tatursächlich gewesen sein.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell