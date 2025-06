POL-PIROK: Steuergeräte aus Baumaschinen entwendet

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht vom 24.06. auf den 25.06.2025 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Rockenhausen einen PKW in der Ortsmitte von Alsenz. An dem Fahrzeug fiel auf, weil an der Vorderachse ein Notrad montiert war. Der 21-jährige Fahrer aus dem Landkreis Bad Kreuznach konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen. Die ...

mehr