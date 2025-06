Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Motorradfahrer verunglückt auf der L 404 bei Gerbach und verletzt sich leicht

Gerbach (Donnersbergkreis) (ots)

Der 17-järige Fahrer eines Leichtkraftrades aus dem Landkreis Alzey-Worms befuhr am gestrigen Nachmittag die Landstraße L 404 zwischen Unter-Tierwasen und Ober-Tierwasen. Dort kam er, nach aktuellen Erkenntnissen, infolge überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Das Kraftrad kam im Straßengraben zum Liegen und war nicht mehr fahrbereit. Durch den Sturz verletzte sich der Biker leicht und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden am Motorrad wird seitens der Polizei auf ca. 2000 Euro geschätzt. |dsi

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell