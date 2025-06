Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Einbruch in ehemaliges Bahnwärterhaus

Börrstadt (Donnersbergkreis) (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum ehemaligen Bahnwärterhäuschen am Aalenbach bei Börrstadt. Im Zeitfenster vom 09.06.2025 bis 23.06.2025 gelangten die Täter durch Aufhebeln der Eingangstür des abseitsgelegenen Hauses in das Gebäudeinnere und durchsuchten die Räumlichkeiten. Infolge des Einbruchs entstand ein Sachschaden am Gebäude im niedrigen dreistelligen Bereich. Welche Dinge entwendet wurden ist derzeit Teil der Ermittlungen. Am Tatort erfolgte eine Spurensuche. Die Polizei Rockenhausen bittet Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im genannten Zeitraum dort aufgefallen sind zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Rockenhausen unter 0631-36914699 oder pirockenhausen@polizei.rlp.de |dsi

