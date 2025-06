POL-PIROK: Fahrer eines E-Scooters unter Drogeneinfluss nach Flucht gestellt

Höringen (ots) - In der Nacht vom 17.06.2025 auf den 18.06.2025 versuchten bislang unbekannte Täter zwei in der Straße Am Brühl in Höringen abgestellte Personenkraftwagen aufzuhebeln. Sie gelangten jedoch nicht ins Fahrzeuginnere. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen ...

