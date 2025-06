Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Ohne Führerschein und Zulassung aber mit Notrad unterwegs

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht vom 24.06. auf den 25.06.2025 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Rockenhausen einen PKW in der Ortsmitte von Alsenz. An dem Fahrzeug fiel auf, weil an der Vorderachse ein Notrad montiert war. Der 21-jährige Fahrer aus dem Landkreis Bad Kreuznach konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen. Die weiteren Ermittlungen ergaben dann, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und demnach den PKW nicht führen durfte. Er selbst war jedoch der Meinung, dass er das Auto fahren darf, solange er nicht schneller als 10 km/h fährt. Zudem ergab die Kontrolle, dass der PKW keine Zulassung hatte. Die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug wurde untersagt. Die Polizei Rockenhausen ermittelt nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und weiterer Verkehrsdelikte. |dsi

