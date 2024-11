Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Verkehrsunfall auf Bundesstraße 3 bei Bad Mingolsheim

Karlsruhe (ots)

Zwei Pkw stießen am Montagabend auf der B3 zwischen Bad Mingolsheim und Rot-Malsch miteinander zusammen. Die beiden Fahrerinnen erlitten schwere Verletzungen.

Die 75-jährige Fahrerin fuhr gegen 18:00 Uhr mit ihrem VW Golf auf der B 3 in Fahrtrichtung Bad Mingolsheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam sie in einer leichten Rechtskurve kurz vor der Ortseinfahrt Bad Mingolsheim wohl witterungsbedingt von ihrem Fahrstreifen in den Gegenverkehr ab. Dort kollidierte die 75-Jährige frontal mit einem in der Gegenrichtung fahrenden Audi.

Ein Rettungswagen transportierte die 75- und 37-jährigen Fahrerinnen mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten bis etwa 22:00 Uhr gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht abschließend geklärt.

Franz Henke, Pressestelle

