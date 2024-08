POL-NOM: Auffahrunfall mit Verletzten

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen dem 06.08.24, 09 Uhr, und dem 07.08.24, 09.20 Uhr, einen am Straßenrand in der Dr.-Edtih-Stein-Straße/ Ecke Carl-Orff-Straße abgestellten silberfarbenen Firmenwagen Mercedes Sprinter mit Hildesheimer Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

