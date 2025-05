BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof Offenburg

Kehl (ots) - Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen wurde am 11.05. ein ukrainischer Staatsangehöriger an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr vor. Da der 53-Jährige die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 50-tägige Haftstrafe in einer ...

