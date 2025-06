Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Kriminalitätslage 2024 der Polizeiinspektion Rockenhausen - Weniger Straftaten und hohe Aufklärungsquote

Westlicher Donnersbergkreis (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Rockenhausen, dieser umfasst den westlichen Teil des Donnersbergkreises mit den Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land und Winnweiler, ist die Anzahl der begangenen Straftaten hat mit 1.440 Fällen gegenüber 1.494 Fällen (-54 Fälle) im Vorjahr leicht rückläufig (-3,6 %). Die Häufigkeitszahl liegt bei 4679 (Straftaten pro 100.000 Einwohner). Somit ist die Wahrscheinlichkeit im Zuständigkeitsbereich der PI Rockenhausen Opfer einer Straftat zu werden, weiterhin deutlich geringer, als in anderen Bereichen von Rheinland-Pfalz.

Im Jahr 2024 wurden 1069 Straftaten aufgeklärt. Die Aufklärungsquote liegt demnach mit 74,2 % auf einem hohen Niveau und deutlich über der Landesaufklärungsquote von 64,3 %. Insbesondere bei den Rohheitsdelikten (381 Fälle, unter anderem Raub, Körperverletzungsdelikte, Straftaten gegen die persönliche Freiheit) ist mit 94,5 % eine sehr hohe Aufklärungsquote zu verzeichnen.

Bei insgesamt 797 ermittelten tatverdächtigen Personen (599 Männer, 198 Frauen) ist festzustellen, dass es sich überwiegend um lokal bzw. regional agierende Personen (78 %) handelte. Bei den einfachen Diebstählen sind die Fallzahlen gegenüber dem Vorjahr um 14 Fälle auf 179 Diebstähle gesunken. Einzig im Bereich der einfachen Diebstähle an/aus Kraftfahrzeugen ist ein Fallzahlenanstieg (+6 Fälle) zu verzeichnen. Die Polizeiinspektion Rockenhausen appelliert deshalb an alle Fahrzeugnutzenden:  Fahrzeuge auf Parkplätzen, auch bei kurzzeitigem Verlassen immer abschließen  keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zu lassen

Bei den sonstigen Straftatbeständen ist ein Anstieg von 33 Delikten festzustellen. Waren es im Jahr 2023 387 Fälle, so wurden im Jahr 2024 in diesem Deliktsbereich 420 Straftaten registriert. Im Wesentlichen handelt es sich um Beleidigungen (124 Fälle) und Sachbeschädigungen (141 Fälle). Von den Sachbeschädigungen wurde die Mehrzahl der Taten (91 Taten, 64,5 %) im öffentlichen Raum begangen. Davon konnten 26,4 % aufgeklärt werden. Zur Steigerung dieser Aufklärungsquote ist die Polizei dringend auf die Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen sowie auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung angewiesen. In diesem Deliktsbereich sind auch die Straftaten gegen Polizeibeamte der Polizeiinspektion erfasst. Im Jahr 2024 wurden Beamtinnen und Beamte in 11 Fällen im Einsatz beleidigt. In 5 Fällen wurde Widerstand geleistet, wobei drei Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte leicht verletzt wurden.

Die Fallzahlen im Bereich der strafrechtlichen Nebengesetze ist mit 152 Fällen bei 175 Fällen im Vorjahr um 23 Fälle gesunken. Bei den Rauschgiftdelikten verzeichnet die Statistik im Vergleich zum Vorjahr 16 Fälle weniger. (2023: 133 Fälle / 2024: 117 Fälle). Ein deutlicher Rückgang ist bei den Verstößen im Zusammenhang mit Cannabis (2023: 78 Fälle / 2024: 30 Fälle) zu verzeichnen. Dieser Rückgang dürfte mit der Einführung des Konsum-Cannabis-Gesetzes (KCanG) im Jahr 2024 und der damit zusammenhängenden Teillegalisierung von Cannabis zu erklären sein. Gleichzeitig ist insbesondere ein Fallanstieg bei Verstößen im Zusammenhang mit Amphetamin (2023: 31 Fälle / 2024: 44 Fälle) feststellbar. Diese Feststellungen sind insbesondere auf Kontrolltätigkeiten im Bereich der Drogendelinquenz im Straßenverkehr sowie auf verstärkte Personenkontrollen im öffentlichen Raum zurückzuführen. Die Aufklärungsquote bei den Rauschgiftdelikten liegt mit 93,2 % weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. |dsi

