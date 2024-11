Feuerwehr München

FW-M: Leitstelle Augsburg in Not (Augsburg)

München (ots)

Mittwoch, 27. November 2024, 16.00 Uhr

Heßstraße

Am Mittwochnachmittag forderte die Integrierte Leitstelle Augsburg die Unterstützung ihrer Kollegen in München an, da die Notrufannahme in Augsburg ausgefallen war. Grund dafür war eine technische Störung, die Zustellung von Notrufen der Notrufnummer 112 in Augsburg war nicht mehr möglich. Zum Glück gibt es für solche Fälle eine bereits im Vorfeld festgelegte Ausweichadresse, sodass die Notrufe bei einer Störung automatisch an die Integrierte Leitstelle München umgeleitet werden.

Um die eingehenden Augsburger 112-Notrufe in München abwickeln zu können, wurden Münchner Kollegen aus der Bereitschaft spontan aktiviert. Das Zusammenspiel funktionierte einwandfrei, war jedoch keine dauerhafte Lösung. Als klar wurde, dass die Störungsbeseitigung in Augsburg längere Zeit in Anspruch nehmen wird, da ein Techniker vor Ort nötig war, wurden kurzerhand vier Augsburger Leitstellenmitarbeiter zur Unterstützung nach München geschickt. Aufgrund einheitlicher Technik und Ausbildung bei den Integrierten Leitstellen in Bayern waren diese - innerhalb weniger Minuten - in der Lage, ihre Arbeit in München ohne Einschränkungen fortzusetzen.

Für die Bürgerinnen und Bürger in Augsburg verlief der Wechsel nahtlos: Die Notrufe wurden in München entgegengenommen, die notwendigen Informationen daraus über die bestehende Datenleitung zurück nach Augsburg übermittelt, wo dann die weitere Koordination und Bearbeitung der Einsätze stattfand. So war die Alarmierung der Einsatzkräfte in Augsburg jederzeit gewährleistet.

Münchner Bürgerinnen und Bürger bekamen von der Störung in Augsburg nichts mit, da die Notrufgespräche aus Augsburg separat angezeigt und somit zielgerichtet und ohne Einfluss auf das reguläre Einsatzgeschehen in München bearbeitet werden konnten.

Gegen 18:00 Uhr konnte die Störung in Augsburg schließlich behoben werden, und die Kollegen kehrten zurück. Dank der reibungslosen Zusammenarbeit und eines vorgeplanten Vertretungskonzeptes beider Integrierter Leitstellen war die Sicherheit der Bevölkerung zu keiner Zeit gefährdet.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(sei2)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell