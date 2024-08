Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Im Hauptbahnhof gestohlener Rucksack im Paunsdorf-Center in Leipzig geortet

Leipzig (ots)

Am 9. August 2024 gegen 15:45 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof alarmiert: Ein unbekannter Mann war kurz zuvor in den Pausen-raum eines Geschäfts eingedrungen und hatte dort den Rucksack einer Mitarbeiterin gestohlen. Darin befanden sich neben der Geldbörse und diversen persönlichen Gegenständen der Frau auch sogenannte AirPods. Diese konnte die Besitzerin orten.

Die Bundespolizei begab sich mit der Geschädigten unmittelbar zum angezeigten Standort der elektronischen Geräte und konnte einen Tatverdächtigen samt Rucksack im Paunsdorf-Center in Leipzig stellen. Der 43-jährige Deutsche ist hinreichend polizeibekannt und in der Vergangenheit bereits mit ähnlich gelagerten Straftaten in Erscheinung getreten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Da sich nicht mehr alle ursprünglich gestohlenen Gegenstände im Rucksack der Frau befanden, dauern die Ermittlungen der Bundespolizei an.

