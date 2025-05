Polizei Hamburg

POL-HH: 250505-4. Zeugenaufruf nach Raub in Hamburg Hamm und gefährlicher Körperverletzung in Hamburg St. Georg

Hamburg (ots)

Tatzeit: I.) 03.05.2025, 02:54 Uhr, II.) 03.05.2025, kurz nach 3 Uhr; Tatort: I.) Hamburg Hamm, Marienthaler Straße, II.) Hamburg St. Georg, Lange Reihe

Am frühen Samstagmorgen kam es in Hamburg Hamm zu einem versuchten, bewaffneten Raubüberfall auf einen sogenannten Späti und kurze Zeit später in Hamburg St. Georg zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung auf einen Angestellten eines Kiosks. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

I.)

Drei maskierte, bewaffnete Täter betraten am frühen Samstagmorgen einen Kiosk in Hamburg Hamm, forderten die Herausgabe von Geld und zerschlugen Teile des Inventars des Geschäfts. Nachdem der Angestellte den Alarm auslöste, flüchteten die drei Personen ohne Beute.

II.)

Kurze Zeit später wurde der Angestellte eines Kiosks in Hamburg St. Georg vor dem Geschäft von drei maskierten Personen angesprochen. Einer der Täter war bewaffnet und führte eine Schlagbewegung in Richtung des Geschädigten aus. Infolge dessen flüchtete das Opfer.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mehrerer Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Festnahme der flüchtigen Täter. Diese wurden bei beiden Taten übereinstimmend wie folgt beschrieben:

- männlich - südländisches Erscheinungsbild - Anfang/ Mitte 20 Jahre alt - maskiert mit Sturmhaube oder Tuch.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen wurden vom des örtlich zuständigen Raubdezernats (LKA 164) übernommen und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf tatverdächtige Personen geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Schr.

