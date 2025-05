Polizei Hamburg

POL-HH: 250505-1.Öffentlichkeitsfahndung nach mehreren Sachbeschädigungen an Pkw im Hamburger Süden

Hamburg (ots)

Tatzeiten: seit März 2023 bis November 2024, jeweils in der Nacht, zwischen 00:00 Uhr - 03:00 Uhr

Tatorte: mehrere Stadtteile im Bezirk Hamburg-Harburg

Die Polizei Hamburg fahndet mit Hilfe von Lichtbildern und einem Video öffentlich nach einem bislang unbekannten Mann, der verdächtig ist, seit März 2023 mehrere Autos im Bezirk Harburg beschädigt zu haben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des für Kfz-Delikte zuständigen Landeskriminalamts in der Region Harburg (LKA 182) soll ein bislang unbekannter Mann seit März 2023 in der Nähe von Grünanlagen in den Hamburger Stadtteilen Rönneburg, Wilstorf, Langenbek und Marmstorf mehrere Autos mit einem noch unbekannten Werkzeug zerkratzt haben und im Anschluss mit einem Fahrrad geflüchtet sein.

Der Tatverdächtige soll bis November 2024 mindestens fünfzehn Fahrzeuge beschädigt haben, wodurch ein Gesamtschaden von annähernd 130.000 Euro entstanden ist.

Da die geführten Ermittlungen des LKA 182 bisher nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen führten, hat das Amtsgericht Hamburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern und einem Video angeordnet.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- 20-40 Jahre alt

- 185 - 195 cm groß

- sehr schlank

- Brillenträger

- Rechtshänder

- führt teilweise einen dunkelgrauen Rucksack mit

Darüber hinaus soll der Tatverdächtige überwiegend dunkel gekleidet sein, in mehreren Fällen trug er bei Tatausführung auch eine Maskierung (u.a. Sturmhaube) und einen Fahrradhelm.

Bei der Flucht nutzte der Mann jeweils ein gefedertes Mountainbike mit auffälligen abnehmbaren Schutzblechen.

Die Ermittlungen des LKA 182 dauern an, in diesem Zusammenhang prüfen die Ermittlerinnen und Ermittler auch, inwieweit der Tatverdächtige für weitere, ähnlich gelagerte Sachbeschädigungen von Autos in südlichen Stadtteilen verantwortlich sein könnte.

Personen, die Hinweise auf den Täter geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

