POL-HH: 250501-1. Tag der Arbeit in Hamburg - Abschlussmeldung zum heutigen Polizeieinsatz

Hamburg (ots)

Zeit: 01.05.2025

Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am Tag der Arbeit haben in Hamburg wieder zahlreiche Versammlungen stattgefunden. Die Polizei Hamburg war mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatz und zieht eine positive Bilanz.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte drei Demonstrationszüge angemeldet. In Bergedorf versammelten sich ab dem Morgen rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in Harburg etwa 150. Der größte Aufzug des DGB verlief von der Habichtstraße bis zum Wiesendamm und verzeichnete in der Spitze mehr als 5.500 Teilnehmende.

Ab dem frühen Nachmittag wurden folgende angemeldete Aufzüge von der Polizei mit einem größeren Kräfteaufgebot begleitet:

1. Unter dem Tenor "Utopien erkämpfen - leben - verteidigen!" zogen ab dem Mittag die Demonstrierenden vom Berliner Tor/Beim Strohhause bis zur Sternschanze. In der Spitze hatten sich rund 850 Personen diesem Aufzug angeschlossen. Zum Ende der Versammlung wurden im Bereich des Schulterblatts vereinzelt Feuerwerks- und Rauchkörper gezündet. Zu weiteren Vorkommnissen kam es bis zum geplanten Endkundgebungsort nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht.

2. Ebenfalls zur Mittagszeit startete in der Sierichstraße ein Aufzug mit dem Tenor "Wer hat, der gibt! Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten", an dem in der Spitze etwa 6.000 Personen teilnahmen. Der Aufzug endete im Stadtteil St. Georg und verlief friedlich.

3. Von der S-Bahn-Station Hasselbrook zog ein Aufzug mit dem Tenor "Heraus zum revolutionären 1. Mai - Wir haben eine Welt zu gewinnen!" zum U-Bahnhof Dehnhaide. In der Spitze hatten sich dort rund 2.800 Menschen angeschlossen. Im Verlauf der Marschroute kam es vereinzelt zum Zünden von Pyrotechnik. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen nach den derzeitigen Erkenntnissen ohne weitere Vorkommnisse bis zum Endkundgebungsort.

Polizeipressesprecher Florian Abbenseth zum Einsatzverlauf:

"Auch in diesem Jahr haben zum Tag der Arbeit in Hamburg wieder tausende Menschen friedlich demonstriert. Für die Sicherheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben wir die Demonstrationen heute mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften begleitet. Unser Einsatzkonzept ist voll aufgegangen, wir ziehen eine positive Bilanz."

Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Erkenntnisse.

Die Polizei Hamburg hat das Versammlungsgeschehen heute mit knapp 1.800 Einsatzkräften begleitet. Unterstützung erhielt sie dabei aus Bremen, Schleswig-Holstein und Bayern sowie von der Bundespolizei.

