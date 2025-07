Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Zaun beschädigt und geflüchtet

Wartenberg-Rohrbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagvormittag kam es in der Weiherstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte mit einem Sattelschlepper beim Linksabbiegen von der Kaiserstraße in die Weiherstraße einen Grundstückszaun und einen Mauerpfeiler. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Fremdschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 bei der Polizei an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |ank

