Polizei Hagen

POL-HA: 21-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogen und mit Messer unterwegs

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In Hohenlimburg war am Montagnachmittag (04.08.2025) ein 21-Jähriger auf einem E-Scooter unterwegs und wurde von Einsatzkräften der Polizei kontrolliert. Er stand unter dem Einfluss von Drogen und hatte ein verbotenes Messer dabei.

Der 21-Jährige war einer Streifenwagenbesatzung gegen 15.15 Uhr während seiner Fahrt auf der Iserlohner Straße aufgefallen. Die Beamten unterzogen den jungen Mann einer Kontrolle und führten bei ihm einen freiwilligen Drogenvortest durch, der ein positives Ergebnis nachwies. Zur weiteren Beweisführung sollte dem jungen Mann eine ärztliche Blutprobe entnommen werden. Vor dem Transport in ein Krankenhaus durchsuchten die Polizisten den Mann und fanden ein verbotenes Messer in seiner Umhängetasche. Laut eigener Aussage wusste der 21-Jährige nicht, dass er das Messer nicht in der Öffentlichkeit bei sich tragen darf. Die Beamten stellten das Messer sicher und leiteten aufgrund der Feststellungen mehrere Verfahren ein. (rst)

