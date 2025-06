Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Heilbronn (ots)

Massenbachhausen: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Zeugen gesucht

Am Montagmorgen kam es in Massenbachhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einer Pkw-Lenkerin. Der Vorfall ereignete sich um kurz vor 7 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs in der Heilbronner Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 26-jährige Radfahrerin den Kreisverkehr aus Richtung Massenbach, während sich eine 60-jährige Autofahrerin mit einem Ford Kuga aus der Vogelsangstraße näherte. Im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sowohl das Fahrrad als auch der Pkw beschädigt wurden. Da die Angaben der beiden Beteiligten zum genauen Unfallhergang voneinander abweichen und der Unfall erst nachträglich bei der Polizei gemeldet wurde, bittet das Polizeirevier Lauffen nun um Hinweise von möglichen Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat oder sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

