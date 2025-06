Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Verfolgungsfahrt, Unfall mit Rettungswagen und Betrug durch falsche Polizeibeamte

Güglingen: Kradfahrer flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht

Am Donnerstagnachmittag kam es in Güglingen und Eibensbach zu einer wilden Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und dem Fahrer eines Leichtkraftrades. Die Beamten wollten den bislang Unbekannten gegen 17:10 Uhr auf Höhe des Kreisverkehrs in der Eibensbacher Straße kontrollieren, als dieser plötzlich beschleunigte und mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr. Als die Polizisten daraufhin die Verfolgung des weißen Zweirades aufnahmen, wich der Fahrer auf einen Feldweg, der parallel zur Landesstraße 1110 aus und beschleunigte auf bis zu 100 km/h. Trotz Blaulicht und akustischer Signale missachtete er sämtliche Anhaltezeichen und gefährdete bei seiner weiteren Flucht entlang der Landesstraße 1110 sogar einen Linienbus im Gegenverkehr. Die Fahrt setzte sich über mehrere innerörtliche Straßen in Eibensbach bis auf einen gut besuchten Spielplatz im Erlenweg fort. Dort gefährdete der Fahrer spielende Kinder und Passanten, bevor er entkam. Der Mann soll zwischen 15 und 20 Jahre alt und komplett weiß gekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität des Fahrers geben können oder die durch dessen Fahrweise gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Lauffen unter Telefon 07133 2090 zu melden.

Heilbronn: Schwerer Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt - zwei Personen verletzt

Am Donnerstag kam es in Heilbronn an der Kreuzung Südstraße / Stuttgarter Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Der 26-jährige Fahrer eines Rettungswagens war gegen 22 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz, als er bei roter Ampel in die Kreuzung einfuhr. Dort kollidierte er mit einem VW eines 77-Jährigen, für den die Ampel zu dieser Zeit grün zeigte. Der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls zur Seite geschleudert. Der 77-Jährige wurde hierdurch schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Rettungswagens wurde leicht verletzt. Da bei dem VW-Fahrer während der Unfallaufnahme deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde eine Blutprobe erhoben. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt 23.000 Euro geschätzt.

Schwaigern: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck und Bargeld

In Schwaigern wurde am Mittwochabend eine Seniorin Opfer eines dreisten Telefonbetrugs. Die bislang unbekannten Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und überzeugten die Frau mit der bekannten Masche eines angeblichen Einbruchs in der Nachbarschaft davon, gegen 18 Uhr Bargeld und Schmuck in einem Edelstahltopf in der Zeppelinstraße zu deponieren. Kurz darauf war der Topf samt Inhalt verschwunden. Die Dame konnte auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine männliche Person beobachten. Dieser wird als etwa 1,85 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen rund um die Zeppelinstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 1044444 zu melden.

