Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Sexuelle Belästigung

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, An der Heggenaa 5;

Tatzeit: 23.02.2025, 14.55 Uhr;

Sexuell belästigt hat ein Unbekannter eine Frau in Bocholt. Die 24-jährige Bocholterin joggte am Sonntag gegen 14.55 Uhr in Höhe der Straße an der Heggenaa. Von hinten näherte sich ein unbekannter Radfahrer. Er griff im Vorbeifahren an das Gesäß der Geschädigten und entfernte sich in Richtung Weidenstraße. Zum Täter liegt folgende Beschreibung vor: ca. 1,70 Meter groß, schlank, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen (seitlich auf Höhe des Knies, vermutlich von der Marke Hummels); er trug eine schwarze, kurze Winterjacke, einen grauen Kapuzenpullover mit übergezogener Kapuze und weiße Sneaker, vermutlich der Marke Nike. Der Mann war mit einem silbernen Hollandrad unterwegs.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell