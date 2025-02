POL-BOR: Bocholt - Spaziergängerin mit unbekannter Substanz besprüht

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Tückingstraße 37; Tatzeit: zwischen 22.02.2025, 12.30 Uhr, und 23.02.2025, 15.00 Uhr; Werkzeuge aus einem weißen Opel Movano entwendeten Unbekannte an der Tückingstraße in Ahaus. Um an die Werkzeuge zu gelangen, brachen die Täter ein Schloss des Transporters auf. Der Einbruch ereignete sich in dem Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagnachmittag. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise ...

