POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Kontrollen in der Innenstadt

Landkreis Heilbronn (ots) - Untergruppenbach: Überfall auf Tankstelle In Untergruppenbach wurde am Mittwochabend eine Tankstelle an der Landesstraße 1111 von einem mit einem Motorradhelm maskierten Unbekannten überfallen. Der etwa 1,65 bis 1,70 Meter große und korpulente Mann war komplett in schwarz gekleidet und trug unter seinem Motorradhelm eine verspiegelte ...

