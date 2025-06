Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Überfall auf Tankstelle und Verkehrsunfall

Landkreis Heilbronn (ots)

Untergruppenbach: Überfall auf Tankstelle

In Untergruppenbach wurde am Mittwochabend eine Tankstelle an der Landesstraße 1111 von einem mit einem Motorradhelm maskierten Unbekannten überfallen. Der etwa 1,65 bis 1,70 Meter große und korpulente Mann war komplett in schwarz gekleidet und trug unter seinem Motorradhelm eine verspiegelte Sonnenbrille, als er gegen 21:40 Uhr die Tankstelle betrat. Dabei äußerte er gegenüber einer Mitarbeiterin zunächst Probleme mit seinem Motorrad zu haben, lief dann aber zielgerichtet hinter den Kassentresen und forderte Geld. Die Kassiererin öffnete daraufhin die Kassenschublade aus der der Unbekannte Scheingeld im Wert von über 1.000 Euro entnahm. Der Mann flüchtete darauf mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Eine Fahndung mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber führten nicht zum Auffinden des Verdächtigen. Vermutlich handelte es sich bei dem Maskierten um denselben Mann der am Montagabend in Neckarsulm eine weitere Tankstelle überfiel. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Bad Wimpfen: Fahrzeug nach Ausweichmanöver umgekippt

Weil eine Autofahrerin am Mittwochvormittag bei Bad Wimpfen einem Wildtier ausweichen wollte, kam es auf der Kreisstraße 2038 zu einem Verkehrsunfall. Die 51-Jährige fuhr gegen 10 Uhr in ihrem Renault von Bad Wimpfen in Richtung Hohenstadt, als in einer langgezogenen Linkskurve ein Tier die Straße querte. Durch das eingeleitete Ausweichmanöver verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stieß gegen die Böschung, begann sich um die eigene Achse zu drehen und kippte schließlich auf die Seite. Die Fahrerin wurde Augenscheinlich nicht verletzt, zur Abklärung aber dennoch von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault musste abgeschleppt werden. Die Schäden belaufen sich auf insgesamt rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell