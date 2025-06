Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch und Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Assamstadt: Zeugen nach Einbruch in Pflegeeinrichtung gesucht

Unbekannte stahlen in den vergangenen Tagen einen Tresor aus einem Altenheim in Assamstadt. Zwischen dem 23. Mai und dem 3. Juni gelangten der oder die Einbrecher auf bislang ungeklärte Art und Weise in das Gebäude in der Alten Bobstadter Straße und begaben sich dort in einen Dienstraum. Daraus entwendeten die Täter einen kompletten Möbeltresor mit über tausend Euro Bargeld. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen rund um die Pflegeeinrichtung machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeirevier Bad Mergentheim, unter der Telefonnummer 07931 54990, in Verbindung zu setzen.

Hardheim: Unfall im Begegnungsverkehr - Polizei sucht Zeugen

In Walldürn kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw. Ein 63-Jähriger fuhr mit seinem Laster gegen 6:30 auf der Walldürner Straße von Höpfingen kommend stadteinwärts, als ihm kurz vor der Abzweigung in die Bahnhofstraße ein unbekannter Lkw in der Fahrbahnmitte entgegenkam. Der 63-Jährige versuchte einem Zusammenstoß durch Ausweichen zu entgehen, konnte jedoch nicht verhindern, dass die Spiegel der beiden Fahrzeuge aneinanderschlugen und dabei beschädigt wurden. Anstatt sich um die Regulierung des Unfalls zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach davon. Bei dem bislang nicht bekannten Lkw soll es sich um einen 7,5 bis 12 Tonner mit weißer Plane gehandelt haben. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachten konnten oder Hinweise auf den unbekannten Lkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

