Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Festnahmen nach schwerem Raub

Ein 31-Jähriger wurde am vergangenen Dienstag (27.05.2025) in Heilbronn von drei Männern angegriffen und ausgeraubt. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt.

Das Opfer soll gegen 22:30 Uhr auf dem "Platz Am Bollwerksturm" von seinen Angreifern angesprochen und in der Folge unvermittelt geschlagen und getreten worden sein. Zwei der Männer stehen im Verdacht, auf den am Boden liegenden 31-Jährigen eingeschlagen und -getreten und ihn hierbei erheblich verletzt zu haben. Zudem entwendeten sie ihm seine Brieftasche. Der dritte Tatverdächtige stand offenbar zunächst nur teilnahmslos neben dem Tatgeschehen, bevor auch er auf das Opfer eintrat. Die Männer flüchteten mit dem Raubgut und ließen den Verletzten am Tatort zurück, wo er unmittelbar von Zeugen betreut wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer aufmerksamer Zeuge verfolgte die zwei mutmaßlichen Haupttäter und konnte der Polizei so den Aufenthaltsort der beiden mitteilen. Die beiden 24 und 26 Jahre alten türkischen Staatsangehörigen wurden schließlich in der Nähe der Experimenta von einer Streife vorläufig festgenommen. Bei einem der Beschuldigten konnten Teile des Raubgutes aufgefunden werden. Der Rest wurde schließlich entlang des Fluchtwegs entdeckt. Nachdem am 28. Mai 2025 der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte Haftbefehl gegen die beiden Festgenommenen durch einen Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn erlassen und in Vollzug gesetzt worden waren, wurden die Männer in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Ermittlungen zum dritten Tatverdächtigen dauern an. Zeugen, die Hinweise auf diesen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell