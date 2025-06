Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Tatverdächtiger nach Raubdelikten in Haft

Ein 33-Jähriger wurde am 27. Mai 2025 festgenommen, nachdem er zuvor versucht haben soll, eine 63-Jährige in einer Bank zu überfallen und einer 74-Jährigen die Handtasche geraubt haben soll.

Der deutsche Staatsangehörige soll die 63-Jährige am vergangenen Dienstagabend (27.05.2025) in einer Bankfiliale in der Jägerhausstraße mit einem Küchenmesser bedroht und von ihr gefordert haben, bereits an einem Automaten eingezahltes Bargeld herauszugeben. Nachdem die Frau sich weigerte, das einbezahlte Geld wieder abzuheben, musste der Beschuldigte sein Vorhaben aufgeben und entfernte sich, woraufhin die 63-Jährige die Bank verließ und die Polizei informierte. Eine Streife des Kriminaldauerdienstes erkannte den Tatverdächtigen wenig später auf der Oststraße, unterzog ihn einer Kontrolle und nahm den Tatverdächtigen fest. Bei der anschließenden Vernehmung räumte der Mann die Tat ein und gab auch zu, am 19. Mai einer 74-Jährigen die Handtasche entrissen zu haben. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Die Beute wurde kurz nach der Tat in einer nahegelegenen Unterführung aufgefunden. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6038433).

Der 33-Jährige wurde einem Richter am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, welcher den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell