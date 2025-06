Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrskontrollen an Schulen und Einbruch in Jugendhaus

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau/Niedernhall/Krautheim: Polizei kontrolliert Verkehrsverhalten am Aktionstag "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick"

Am Dienstag führte die Polizei in Künzelsau sowie in Niedernhall und Krautheim im Rahmen des bundesweiten Aktionstags "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" mehrere Verkehrskontrollen durch. In der Schulstraße in Künzelsau sowie an weiteren Schulstandorten wurden gezielt die Gurtpflicht, Kindersicherung und das Verhalten an Schulbushaltestellen sowie Fußgängerüberwegen überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte drei Gurtverstöße fest und führten zahlreiche verkehrserzieherische Gespräche mit Verkehrsteilnehmenden. Parallel dazu fanden in Krautheim Geschwindigkeitskontrollen im Umfeld der Schule statt, bei denen ebenfalls drei Verstöße geahndet wurden. Erfreulich ist, dass sich die überwiegende Mehrheit der Verkehrsteilnehmenden umsichtig und regelkonform verhielt.

Öhringen: Einbruch in Jugendkulturhaus - Polizei bittet um Hinweise

Am Sonntag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Jugendkulturhaus in Öhringen. Der oder die Täter schlugen in der Zeit zwischen 15 und 23 Uhr den Glaseinsatz einer Nebentür des Gebäudes in der Büttelbronner Straße ein und gelangten so ins Innere. Im Erdgeschoss wurde eine Kassenschublade aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Im Obergeschoss versuchten die Täter zudem vergeblich, eine Metalltür zur Küche aufzubrechen, wodurch erheblicher Sachschaden entstand. Die Spuren im Gebäude deuten darauf hin, dass sich die Einbrecher für längere Zeit im Jugendhaus aufgehalten haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Öhringen bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

