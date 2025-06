Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Körperliche Auseinandersetzung bei Fußballspiel

Heilbronn (ots)

Möckmühl: Körperliche Auseinandersetzung bei Fußballspiel

Am Sonntagnachmittag kam es während eines Fußballspiels in Möckmühl zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Gegen 13:40 Uhr gerieten zwei Spieler der jeweiligen Mannschaften auf dem Spielfeld in ein kurzes Wortgefecht, bei dem beleidigende Äußerungen gefallen sein sollen. Im weiteren Verlauf soll ein 27-jähriger Spieler seinem 19-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Jüngere wurde hierdurch verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Das Fußballspiel wurde nach dem Vorfall nicht mehr fortgesetzt. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

