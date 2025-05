Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte Täter manipulieren Onlinerechnung und erbeuten sechsstelligen Geldbetrag

Landkreis Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei in Teterow hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem am gestrigen Dienstag ein vermeintlicher Online-Betrug zum Nachteil einer im Landkreis Rostock ansässigen Firma angezeigt worden ist.

Laut gegenwärtiger Erkenntnisse sei durch unbekannte Täter das Dokument einer Abschlagsrechnung nach dem Versand per Mail abgefangen und inhaltlich verändert worden. Nach vorliegenden Angaben hat der Rechnungsempfänger so den geforderten Betrag von mehr als 100.000 Euro an ein vermeintlich durch die Täter genutztes Konto überwiesen. Die Betrugshandlung fiel auf, nachdem die geschädigte Firma dem Rechnungsempfänger auf den fehlenden Zahlungseingang aufmerksam machte.

