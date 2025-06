Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle und Zeugen nach Einbruch gesucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Niederstetten: Von der Fahrbahn abgekommen und mit Baum kollidiert

Glück im Unglück hatte am Montagabend ein Verkehrsteilnehmer bei Niederstetten. Gegen 17:20 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Landesstraße 1001 von Schrozberg kommend in Richtung Niederstetten unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend fuhr er noch circa 50 Meter entlang der Böschung, bevor der Mercedes mit einem Baum kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw zurück auf die Straße geschleudert und kam dort zum Stehen. Der Fahrer zog sich lediglich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf circa 40.000 Euro geschätzt. Zur Bergung des Mercedes musste ein Abschleppdient gerufen werden.

Weikersheim-Neubronn: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Am Wochenende verschaffte sich eine bisher unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einer Firma in Neubronn. Zwischen Freitagabend, 20:30 Uhr, und Montagmorgen, 5:45 Uhr, öffneten der oder die Täter gewaltsam die Hintertüre des Gebäudes in der Friedrich-Wolfarth-Straße und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07934 99470 beim Polizeiposten Bad Mergentheim zu melden.

Külsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Montagabend verursachte der Fahrer eines schwarzen Transporters bei Külsheim einen Unfall und flüchtete anschließend. Kurz nach 22 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Landesstraße 508 von Külsheim in Richtung Steinbach unterwegs, als ihm kurz nach der Ortseinfahrt von Steinbach, in einer Rechtskurve, der Transporter auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der junge Mann aus, geriet mit seinem Pkw auf den Bordstein und anschließend ins Schleudern. Der Golf kollidierte mit einer Mauer und kam daraufhin zum Stehen. Beide Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Külsheim fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim.

Weikersheim: Mit Streifenwagen kollidiert

Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro und eine kurzzeitige Sperrung des Bahnverkehrs waren das Ergebnis eines Unfalls am Montagvormittag in Weikersheim. Kurz nach 11 Uhr war eine 68-Jährige mit ihrem Renault auf der Landesstraße 2251 aus Weikersheim kommend in Richtung Elpersheim unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte der Renault mit einem entgegenkommenden Streifenwagen. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Renault weiter durch den Grünstreifen links neben der Fahrbahn und kam circa 50 Meter weiter, vor dem dortigen Bahndamm zum Stillstand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Zu einer Gefährdung des Bahnverkehrs kam es nicht. Trotzdem wurde der Zugverkehr kurzfristig eingestellt. Der Renault war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

