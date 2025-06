Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle unter Alkoholeinfluss und Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Adelsheim: Alkoholfahrt mit Folgen - Zwei Unfälle binnen kürzester Zeit

Ein 65-Jähriger verursachte am Montagnachmittag in Adelsheim gleich zwei Verkehrsunfälle. Gegen 18 Uhr kollidierte der Mann mit seinem Fahrzeug zunächst mit einem Baum in der Rittersbrunnenstraße. Der Baum stürzte durch die Wucht des Aufpralls um und beschädigte ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Weil der Autofahrer den Unfall nicht meldete, sondern einfach weiterfuhr, rief ein Zeuge die Polizei. Wenige Minuten später ging erneut ein Anruf bei der Polizei ein, bei dem gemeldet wurde, dass das Fahrzeug, das kurz zuvor gegen den Baum geprallt war, nun in Schlangenlinien über die Marktstraße fuhr. Beim Eintreffen der Polizei war der Mann bereits auf den Parkplatz eines Discounters in der Unteren Austraße abgebogen und kollidierte dort mit einem geparkten Wagen. Der 65-Jährige saß alkoholisiert in seinem Wagen, war jedoch zunächst nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Die gelang erst eine Stunde später als dem Mann im Krankenhaus bereits Blut abgenommen worden war. Dieser Atemtest zeigte einen Wert von knapp 2,6 Promille an. Da der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung nicht verkehrsfähig war, musste er in Gewahrsam genommen werden. Weil er zudem nicht in Besitz eines gültigen Führerscheins war, muss er sich nun nicht nur wegen der Verkehrsunfälle und seiner Alkoholfahrt, sondern auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Mosbach: Renault beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem ein Unbekannter am Montag in der Mosbacher Dachsbaustraße einen geparkten Renault beschädigte. Der Megane stand zwischen 17 Uhr und 19 Uhr am Fahrbahnrand, als der Fahrer eines weißen, vermutlich etwas höheren Fahrzeugs, den Wagen touchierte und dabei einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursachte. Anstatt den Zusammenstoß zu melden, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell