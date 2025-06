Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Auffahrunfall

Heilbronn (ots)

Brackenheim: Eine Verletzte bei Auffahrunfall

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagnachmittag in Brackenheim. Gegen 15:45 Uhr war eine 21-Jährige mit ihrem Renault in der Raiffeisenstraße von Brackenheim kommend in Richtung Hausen unterwegs, als sie vermutlich zu spät wahrnahm, dass die Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt anhalten mussten. In der Folge fuhr die junge Frau auf den bereits stehenden Nissan eines 57-Jährigen auf. Die Renault-Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell