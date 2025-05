Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Bäckerei-Filiale

Sundern (ots)

Eine bislang unbekannte männliche Person brach am 05.05.2025 um 02:30 Uhr in eine Bäckerei-Filiale in der Langscheider Straße 47 in Sundern ein. Der Mann wurde von einer Überwachungskamera dabei gefilmt, wie er die Glasschiebetür am Eingang aus den Angeln hob und die Filiale durchwühlte. Außerdem brach er einen Tresor auf und entwendete eine bislang unbekannte Menge Bargeld. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 zu melden.

