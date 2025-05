Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Bäckereifiliale

Olsberg (ots)

In der Nacht auf den 05.05.2025 wurde in eine Bäckerei-Filiale in der Bahnhofstraße in Olsberg eingebrochen. Über die Glasschiebetür im vorderen Bereich der Filiale verschafften sich der oder die Unbekannten Täter Zutritt in das Objekt und erbeuteten Bargeld. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell