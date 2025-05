POL-HSK: Korrektur: Zweijähriges Kind bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Sundern (ots) - Im "Markenbergweg" haben sich Einbrecher zwischen Freitag, 15 Uhr und Samstag, 19:30 Uhr Zugang in ein Einfamilienhaus verschafft. Gewaltsam sind der oder die Unbekannten in das Haus eingedrungen und haben die Räume nach möglicher Beute durchsucht. Anschließend sind sie in unbekannte Richtung geflohen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Dazu gehören auch Ermittlungen zur Tatbeute. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich ...

