Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Stundenlanger Feuerwehr Einsatz nach Wasserschaden im Wohn- und Geschäftshaus

Weinheim (ots)

Ein Wasserschaden sorgte für einen großflächigen Wasserschaden über mehrere Stockwerke in einem Weinheimer Wohn- und Geschäftshaus in der Werderstraße. Mehrere Patienten einer außerklinischen Intensivpflege mussten aufgrund des Wasserschadens in andere Einrichtungen verlegt werden.

Weinheim. Am Samstagabend, den 26. April, gegen 22 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt, zu einem massiven Wasserschaden in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Bergstraße alarmiert. Durch einen technischen Defekt kam es in dem Wohn- und Geschäftshaus zu einem erheblichen Wasseraustritt, der sich über mehrere Stockwerke ausbreitete. Das Wasser suchte sich seinen Weg durch Decken und Wände und trat teilweise auch über die Außenfassade aus. Zur Erkundung und Schadensfeststellung wurde daher die Drehleiter der Weinheimer Feuerwehr eingesetzt, um die Schadenslage auch an der Fassade sowie auf dem Dach zu überprüfen.

Nach dem Eintreffen von Fachfirmen aus dem Elektro- und Sanitärbereich sowie der Haustechnik gelang es, die Ursache des Wasserschadens gemeinsam zu lokalisieren und die Leckage abzustellen. Anschließend wurde das ausgetretene Wasser mithilfe von Wassersaugern aus den betroffenen Etagen abgepumpt. Die Koordination des Einsatzes übernahm der Einsatzleitwagen der Feuerwehr der vor Ort eine Einsatzleitung einrichtete.

Da auch der Bereich einer in dem Gebäude ansässigen außerklinische Intensivpflege betroffen war, mussten die Patienten vorsorglich in umliegende Standorte der Intensivpflege verlegt werden. Der Organisatorische Leiter Rettungsdienst übernahm gemeinsam mit einem weiteren Einsatzleitwagen des ASB die Koordination des Rettungsdiensteinsatzes. Die Verlegungen erfolgten mit mehreren Krankentransportwagen von Einheiten des DRK aus dem nördlichen Rhein-Neckar-Kreis sowie den Maltesern aus Wiesloch. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdiensteinsatz zusätzlich mit einem Logistikfahrzeug für den Transport von benötigtem Material. Während die eigentliche technische Hilfeleistung der Feuerwehr in Nacht gegen 3 Uhr beendet war, lief der Rettungsdienst Einsatz bis in die frühen Morgenstunden und konnte gegen 9 Uhr erfolgreich beendet werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell