FW Weinheim: Blaulichtmeile in Sulzbach - Feuerwehr lädt zum Tag der offenen Tür

Weinheim (ots)

Die Albert-Schweitzer-Straße in Sulzbach wird am Sonntag, den 27. April zur Blaulichtmeile. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim, Abteilung Sulzbach lädt zum Tag der offenen Tür und wird unter anderem mit einem Hubrettungsfahrzeug der Werkfeuerwehr Freudenberg nicht nur Kinderaugen zum Staunen bringen.

Sulzbach. Am Sonntag, den 27. April 2025 lädt die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Sulzbach wieder zum Tag der offenen Tür ein. Diesmal werden die Tore auch wieder über den Sonntag für Groß und Klein geöffnet. Neben abwechslungsreicher Verpflegung gibt es auch spannende Technik und Unterhaltung für alle Feuerwehrinteressierte.

Zwischen 10:00 - 17:00 Uhr lädt die Feuerwehr am kommenden Sonntag alle Interessierten in das Feuerwehrgerätehaus in der Albert-Schweitzer-Straße 1 ein. In dieser Zeit können sich alle über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim, Abteilung Sulzbach, der Jugendfeuerwehr, der Kinderfeuerwehr, des Spielmannszuges, der Alters- und Ehrenabteilung sowie über den ortsansässigen Förderverein der Wehr informieren. Um die Mittagszeit spielt der Spielmannszug.

Die Albert-Schweitzer-Straße wird zwischen Goethestraße und Nördlicher Bergstraße gesperrt und verwandelt sich zur Blaulichtmeile. Hier wird die Feuerwehr Ihre Fahrzeuge und Gerätschaften für die Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung vorstellen. Ab 15 Uhr werden dann auch die bei den Kindern sehr beliebten Rundfahrten mit den Löschfahrzeugen angeboten. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl, mit Haxen, Steak und Bratwurst vom Grill, begleitet von Bier der Woinemer Haubrauerei, oder einer leckeren Dampfnudel, wieder bestens gesorgt. Und auch die Feuerwehrfrauen werden wieder backen und bewirten im Café Florian mit Kaffee und Kuchen. Somit ist die Feuerwehr wie im Einsatzfall auch bestens vorbereitet und freut sich auf den Sonntag, um ihre Arbeit vorstellen zu können.

Unser Bild entstand beim Tag der offenen Tür 2023 und steht ihnen zur Verfügung.

