POL-HN: Lauda-Königshofen: Schwerer Verkehrsunfall auf der B290 - drei Verletzte

Main-Tauber-Kreis (ots) - Assamstadt: Zeugen nach Einbruch in Pflegeeinrichtung gesucht Unbekannte stahlen in den vergangenen Tagen einen Tresor aus einem Altenheim in Assamstadt. Zwischen dem 23. Mai und dem 3. Juni gelangten der oder die Einbrecher auf bislang ungeklärte Art und Weise in das Gebäude in der Alten Bobstadter Straße und begaben sich dort in einen ...

mehr