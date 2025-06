Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bretzfeld/Öhringen/Sinsheim: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei Heilbronn - Drei Festnahmen nach versuchtem Tötungsdelikt

Nach einem versuchten Tötungsdelikt am 23. Mai 2025 in Waldenburg (wir berichteten über ein Unfallgeschehen : https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6043764) konnten am 2. Juni 2025 in Bretzfeld, Öhringen und Sinsheim drei Tatverdächtige festgenommen werden. Da sich im Rahmen der ersten Ermittlungen - nach dem vermeintlichen Verkehrsunfall - Hinweise auf ein möglicherweise geplantes Tötungsdelikt ergaben, wurde bei der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn die 20-köpfige Ermittlungsgruppe "Schiller" eingerichtet. Während der akribischen und umfangreichen Ermittlungen konnte schon kurz nach dem vermeintlichen Unfall das Tatfahrzeug in einer Tiefgarage in Öhringen aufgefunden und sichergestellt werden. Im weiteren Verlauf erhärtete sich der Verdacht einer Tatbeteiligung gegen einen 28-jährigen Türken, einen 41-jährigen Deutschen sowie eine 33-jährige Deutsch-Russin. Die drei sollen geplant haben, die 30-jährige Ehefrau eines der Tatverdächtigen zu überfahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 41-Jährige Ehemann des Opfers seinen 28-jährigen Bekannten und dessen 33-jährige Lebensgefährtin mit der Tat beauftragt haben. Die genaue Tatbeteiligung der einzelnen Personen ist weiterhin Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Aufgrund der bestehenden Verdachtslage erwirkte die Staatsanwaltschaft Heilbronn beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse gegen die drei Tatverdächtigen. Hierauf folgten am vergangenen Montag die Festnahmen sowie Durchsuchungsmaßnahmen. Der 28-Jährige und dessen Lebensgefährtin konnten an der jeweiligen Wohnanschrift angetroffen und festgenommen werden. Der 41-Jährige wurde nach längerer Observation durch Fahndungskräfte der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn in Sinsheim festgenommen. Alle drei Tatverdächtigen wurden noch am selben Tag bzw. am Folgetag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser ordnete die Aufrechterhaltung der Haft an. Die Tatverdächtigen wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der EG "Schiller" zur Aufhellung des Tatgeschehens laufen weiter auf Hochtouren. Daher sucht die Kriminalpolizei nach wie vor Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444, zu melden.

