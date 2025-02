Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250204 - 0110 Frankfurt am Main: Sachbeschädigung an mehreren Wahlplakaten

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Montag (03. Februar 2025) beschädigten unbekannte Personen im Stadtgebiet mehrere Wahlplakate verschiedener Parteien für die Bundestagswahl 2025. In der Borsigallee stellte eine Polizeistreife im Laufe des Tages zudem zwei weitere mit schwarzer Farbe verunstaltete Wahlplakate fest.

In den späten Abendstunden gegen 22:00 Uhr konnte eine aufmerksame Anwohnerin in der Offenbacher Landstraße eine vierköpfige Personengruppe dabei beobachten, wie sie mehrere Wahlplakate beschädigte. Eine vor Ort entsandte Polizeistreife stellte insgesamt neun Wahlplakate fest, deren Befestigungen an den Laternenmasten zerstört wurden, die Gruppe konnte trotz umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Die Personengruppe konnte wie folgt beschrieben werden:

Ca. 30 - 35 Jahre alt

Darunter eine weibliche Person mit kräftiger Statur Eine auffällig große und schlanke Person

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Personengruppe geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Revier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

