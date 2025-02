POL-F: 250203 - 0108 Frankfurt - Sachsenhausen: Polizeieinsatz nach Meldung einer Person mit Schusswaffe

Frankfurt (ots) - (bo) Am Sonntagmittag (02. Februar 2025) bemerkte eine Mitteilerin ein brennendes Wahlplakat in der Rotlintstraße. Gegen 14:35 Uhr teilte die Mitteilerin der Polizei mit, dass ein Wahlplakat der Partei "Die Linke" in Flammen stünde. Das Feuer zerstörte das Plakat, welches an einem Laternenmast in circa 2,70m Höhe hing, fast komplett. Die Polizei ...

