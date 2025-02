POL-F: 250204- 0109 Frankfurt- Ostend: Sachbeschädigung durch Graffiti

Frankfurt (ots) - (ha) In der Nacht von Samstag (01. Februar 2025) auf Sonntag (02. Februar 2025) kam es auf Grund einer Falschmeldung zu einem Polizeieinsatz in der kleinen Rittergasse. Die Polizei erhielt gegen 03:10 Uhr die telefonische Mitteilung, dass ein Gast einer Bar in der kleinen Rittergasse einen anderen ...

mehr