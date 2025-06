Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Vorfahrt missachtet - insgesamt rund 13.000 Euro Schaden (23.06.2025)

Engen (ots)

Infolge eines Vorfahrtsunfalls auf der Kreuzung Otto-Hahn-Straße/Friedrich-List-Straße ist am Montagmittag Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro entstanden. Ein 63-Jähriger fuhr mit einem Mercedes Sprinter auf der Friedrich-List-Straße in Richtung der Sackgasse. Auf der Kreuzung zur Otto-Hahn-Straße missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Audi S5 Cabriolet eines 52-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Bei der Kollision entstand am Audi ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, den Schaden am Sprinter schätzte die Polizei auf ungefähr 3.000 Euro.

