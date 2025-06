Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung vor einer Gaststätte - 33-Jähriger verletzt (24.06.2025)

Singen (ots)

Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung am Dienstagabend vor einer Gaststätte in der Thurgauer Straße verletzt worden. Kurz vor 1 Uhr teilte ein unbekannterer Anrufer eine verletzte, bewusstlose Person vor der "Kronenstube" mit. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 33-Jährige, der mehrere Wunden im Gesicht erlitt, zuvor mit einem unbekannten Mann in Streit geraten war. Infolge dessen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Zeuge trennte die Kontrahenten, worauf der Unbekannte flüchtete. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten anschließend in ein Krankenhaus.

Hinweise auf den unbekannten Mann, zu dem lediglich bekannt ist, dass er schwarz gekleidet war, nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

