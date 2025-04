Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nieder-Ramstadt: Mülltonnen geraten in Brand und rufen Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Mühltal (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Sonntag (13.4.) gegen 16.30 Uhr eine Mülltonne in der Stiftstraße in Brand und beschädigte eine angrenzende Fassade und ein Hoftor. Eine Anwohnerin bemerkte das Feuer und alarmierte zügig die Feuerwehr, wodurch auch die Polizei auf den Plan gerufen wurde. Die Feuerwehr konnten der Brand schnell unter Kontrolle bringen und im Anschluss löschen. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

