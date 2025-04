Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Nach Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer/67-Jähriger erliegt Verletzungen

Bürstadt (ots)

Am 29. März kollidierte ein Autofahrer in der Kurve Nibelungenstraße/Forsthausstraße mit einem 67 Jahre alten Radfahrer, der hierbei schwer verletzt wurde (wir haben berichtet). Der 67-Jährige erlag nun am Freitag (11.04.) in einem Krankenhaus seinen bei dem Verkehrsunfall erlittenen Verletzungen.

Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6001576

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell